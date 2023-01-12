XBB.1.5傳播力強 美國再延長公衛緊急狀態 日本第八波疫情來勢洶洶

在高傳染力 Omicron 亞型變異株 XBB.1.5 傳播之際，美國政府周三（11 日）再將公衛緊急狀態延長至 4 月，日本第八波疫情也來勢洶洶，病故人數飆升，並出現「發熱難民」。

白宮周三宣布公衛緊急狀態延長至 4 月。衛生及公共服務部（HHS）發言人說，公衛緊急狀態將依然有效，若政府計劃終止緊急狀態，會提前 60 日知會各州。

川普政府於 2020 年 1 月疫情爆發時，首次宣布美國進入公衛緊急狀態，此後政府每 90 天就延長一次緊急狀態。

美國政府再次延長公衛緊急狀態的時間點，適逢 XBB.1.5 快速成為當地主要流行病毒株。科學家表示，XBB.1.5 更易與人體細胞結合，且擅於躲過免疫系統。

三年來，日本已經歷七波疫情，目前第八波疫情來勢洶洶，從去年 12 月至今年 1 月 10 日的一個多月內，新冠死亡病例逾萬例，且重症與病故病例多為老人。

東京都福祉保健局發布的資料顯示，從第七波疫情開始，在日本主要流行病毒株是 Omicron 變異株 BA.5，但目前 BA.5 已逐漸被新變異株 BF.7、BQ.1.1、XBB.1.5 取代。

東邦大學感染控制學教授小林寅喆表示，常規型新冠疫苗很難預防變異株 BF.7 和 BQ.1.1，但 Omicron 疫苗比舊款疫苗更有效，小林寅喆希望老年人積極接種新疫苗。

截至本周三，日本 80.4% 民眾接種兩劑疫苗，逾九成 65 歲以上老人已打了兩劑疫苗。Omicron 疫苗的接種率為 37.2%，約六成 65 歲以上老人追加接種新疫苗。

值得注意的是，日本近期還出現所謂的「發熱難民」，即同時感染新冠肺炎病毒和流感的患者，許多診所和醫療機構開始實施新冠和流感同步檢測的措施。東京一家醫療機構的院長說，今年年初以來，流感患者人數的增長速度比新冠患者快，同時感染兩種病毒的病人也出現了。

日本國立感染研究所的統計數據顯示，東京都、青森縣、神奈川縣等多個地區都已經進入流感流行季。大阪大學教授忽那賢志說，同時感染流感和新冠的患者，重症機率比只感染新冠高四倍，病死機率是只感染新冠的兩倍。