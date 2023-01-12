盤中速報 - 智擎(4162)急跌-2.04%報120.5元，成交869張

智擎(4162-TW)近5分K跌速2.04%，12日09:03報120.5元，成交869張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智擎(4162-TW)近5日股價下跌6.84%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.3%。櫃買指數上漲2.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-254 張
  • 外資買賣超：-551 張
  • 投信買賣超：+456 張
  • 自營商買賣超：-159 張
  • 融資增減：-273 張
  • 融券增減：-149 張

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