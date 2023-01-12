盤中速報 - 智擎(4162)急跌-2.04%報120.5元，成交869張

智擎(4162-TW)近5分K跌速2.04%，12日09:03報120.5元，成交869張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智擎(4162-TW)近5日股價下跌6.84%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.3%。櫃買指數上漲2.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-254 張
- 外資買賣超：-551 張
- 投信買賣超：+456 張
- 自營商買賣超：-159 張
- 融資增減：-273 張
- 融券增減：-149 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.20%
$12,320
原投組報酬率
+14.72%
$11,472
投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
2338
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10%