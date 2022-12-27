盤中速報 - 智擎(4162)急拉2.02%報126.0元，成交4,977張

智擎(4162-TW)近5分K漲速2.02%，27日09:31報126.0元，成交4,977張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智擎(4162-TW)近5日股價上漲2.07%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.01%。櫃買指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,435 張
- 外資買賣超：-2,013 張
- 投信買賣超：+411 張
- 自營商買賣超：+167 張
- 融資增減：+277 張
- 融券增減：-11 張
最新相關新聞
智擎(4162-TW)近5分K漲速2.02%，27日09:31報126.0元，成交4,977張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智擎(4162-TW)近5日股價上漲2.07%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.01%。櫃買指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.94%
$13,494
原投組報酬率
+25.72%
$12,572
投組標的成分
40%
9919
20%
1762
20%
3466
10%
6443
10%