盤中速報 - 智擎(4162)急拉2.02%報126.0元，成交4,977張

智擎(4162-TW)近5分K漲速2.02%，27日09:31報126.0元，成交4,977張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智擎(4162-TW)近5日股價上漲2.07%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.01%。櫃買指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,435 張
  • 外資買賣超：-2,013 張
  • 投信買賣超：+411 張
  • 自營商買賣超：+167 張
  • 融資增減：+277 張
  • 融券增減：-11 張

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