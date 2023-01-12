盤中速報 - 世界(5347)急跌-2.19%報89.4元，成交1,359張

世界(5347-TW)近5分K跌速2.19%，12日09:03報89.4元，成交1,359張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世界(5347-TW)近5日股價上漲15.03%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.78%。櫃買指數上漲2.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+23,579 張
  • 外資買賣超：+19,275 張
  • 投信買賣超：+4,280 張
  • 自營商買賣超：+24 張
  • 融資增減：-621 張
  • 融券增減：+1,044 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.09%

$12,809

原投組報酬率

+21.16%

$12,116

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    六角

    2732

  • 20%

    光罩

    2338

  • 10%

    新盛力

    4931

  • 10%

    路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞