盤中速報 - 世界(5347)急跌-2.19%報89.4元，成交1,359張

世界(5347-TW)近5分K跌速2.19%，12日09:03報89.4元，成交1,359張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世界(5347-TW)近5日股價上漲15.03%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.78%。櫃買指數上漲2.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+23,579 張
- 外資買賣超：+19,275 張
- 投信買賣超：+4,280 張
- 自營商買賣超：+24 張
- 融資增減：-621 張
- 融券增減：+1,044 張
最新相關新聞
世界(5347-TW)近5分K跌速2.19%，12日09:03報89.4元，成交1,359張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世界(5347-TW)近5日股價上漲15.03%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.78%。櫃買指數上漲2.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.09%
$12,809
原投組報酬率
+21.16%
$12,116
投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
2338
10%
4931
10%