〈世界先進展望〉持續考慮建12吋廠 新加坡也是可能地點之一

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 董座方略今 (6) 日表示，持續考慮興建 12 吋廠，但暫時沒有時間表，因應客戶分散風險要求，新加坡也納入考慮地點。

世界先進在去年 11 月法說會時，下修 2022 年資本支出至 210 億元，當時也透露 2023 年還會大幅縮減。世界先進今日也說，今年資本支出金額確實會較 2022 年明顯減少，不過，今年五廠擴產會到位，預計新產能 1.5 萬片將於下半年會開出。

方略表示，由於 8 吋廠新增設備機台不符合經濟效益，持續考慮興建 12 吋廠，若五廠滿載後，會在客戶提出需求的前提下，考慮建新廠，但暫時沒有時間表，維持先前法說會說法。

方略指出，考量地點包括新加坡與台灣，主要是基於客戶擔心「去美化」、「去中化」及「去台化」等議題升高，因應地緣政治風險，新加坡成為大家都能接受的建廠地點方案。

對於去中化等議題是否帶來轉單機會，世界先進也說，已有歐洲、美國及亞洲客戶基於分散風險考量尋求合作機會，目前將進入產品製程驗證階段，預期 2024 年才會有較顯著的業績貢獻。

至於氮化鎵 (GaN) 進度方面，方略指出，今年第一季已準備啟動量產，終端產品以 650 V、100W 快充為主，Tape out 進展不錯，已有十幾家客戶參與，也有與應用在資料中心、車用與太陽能逆變器的客戶合作，預估今年相關營收占比約 1-3%。



