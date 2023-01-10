盤中速報 - 瀧澤科(6609)股價大漲至37.1元，漲幅達7.38%

瀧澤科(6609-TW)10日09:02股價上漲2.55元，報37.1元，漲幅7.38%，成交244張。

瀧澤科(6609-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為CNC工具機之製造及銷售。PCB鑽孔機之製造及銷售。

近5日股價下跌1.29%，櫃買指數上漲4.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+275 張
  • 外資買賣超：+275 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-27 張
  • 融券增減：0 張

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