盤中速報 - 瀧澤科(6609)股價大漲至37.1元，漲幅達7.38%

瀧澤科(6609-TW)10日09:02股價上漲2.55元，報37.1元，漲幅7.38%，成交244張。
瀧澤科(6609-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為CNC工具機之製造及銷售。PCB鑽孔機之製造及銷售。
近5日股價下跌1.29%，櫃買指數上漲4.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+275 張
- 外資買賣超：+275 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-27 張
- 融券增減：0 張
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