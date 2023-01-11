鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為77元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.57元上修至3.61元，其中最高估值4.71元，最低估值1.88元，預估目標價為77元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|4.71
|6.49
|最低值
|1.88
|2.72
|平均值
|3.58
|4.1
|中位數
|3.61
|3.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|858,962,602.75
|869,194,159.98
|最低值
|554,842,000
|543,495,000
|平均值
|762,191,539.8
|731,234,086.53
|中位數
|777,485,861
|760,449,118
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.19
|0.78
|3.86
|6.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
|767,550,218
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。