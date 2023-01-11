鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至9.73元，預估目標價為205元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.65元上修至9.73元，其中最高估值11.52元，最低估值8.48元，預估目標價為205元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|11.52
|13.5
|最低值
|8.48
|9.58
|平均值
|9.71
|10.8
|中位數
|9.73
|10.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|109,244,000
|121,091,000
|最低值
|94,545,000
|100,557,000
|平均值
|100,274,616
|108,944,704.45
|中位數
|99,719,000
|108,769,749.68
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.15
|5.53
|8.48
|7.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
|64,497,644
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。