騰雲營運寫新里程碑 今年拓OMO新成長動能

數位轉型領導廠商騰雲 (6870-TW) 甫公布 12 月合併營收 0.57 億元，月增 48.2%、年增 71.27%，寫單月新高紀錄，第四季和全年合併營收也同寫新猷，進入 2023 年後，除了零售業持續數位轉型挹注成長動能，騰雲表示，將開拓新商業模式，賦能線上電商平台和品牌純電商往實體門店拓展，添新成長動能。

騰雲去 (2022) 年第四季因海內外大型場域設施訂單陸續完成驗收，12 月合併營收 0.57 億元，月增 48.20 %、年增 71.27 %，第四季營收達 1.34 億元，季增 10.58%、年增 40.61%，全年營收達 4.63 億元，年增 23.16%，均寫下新高紀錄。

騰雲分析，貢獻較亮眼的有以點數經濟生態為首的百貨業者，新增全台 8 家門店的金流系統訂單，還有日系大型購物中心台中市區新開幕案場訂單，知名電商平台於線下第一間複合式商場的智慧商場客、商、金流一體化的系統建置訂單。

騰雲去年聚焦新市場新客戶開發，如東南亞、日本等國際市場訂單穩定增長，也有百貨商場外的零售業態數位轉型業務擴張，加上既有客戶長期關係穩固，為騰雲帶來一次性的系統建置收入，並墊高軟體系統使用、雲端服務的持續性收入。

展望 2023 年，由於 IDC 預估數位轉型全球市場將達 2.1 兆美元，騰雲董事長梁基文表示，在數位轉型領域除了持續深耕海內外百貨購物中心、連鎖品牌、量販等騰雲利基市場，也將開拓新商業模式。

騰雲規劃，賦能線上電商平台以及品牌純電商往實體門店拓展，提供 OMO 虛實融合多元解決方案、數據應用能力，同時自行整合與協助客戶開發 B2C (Business to Consumer) 集客交易平台，打造新成長動能。