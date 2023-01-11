中國多地招募新冠藥受試者 六款國產口服藥進入三期臨床 最快2月上市

在中國新冠肺炎疫情蔓延之際，多地招募新冠藥臨床受試者，目前中國有六款國產口服藥進入三期臨床，最快 2 月上市。

《第一財經》報導，近期中國多地正在招募新冠陽性臨床受試者，進行新藥實驗。新藥在進入人體臨床試驗後，如在三期階段試驗成功，藥廠就可申請上市。

瑞金醫院無錫分院周一（9 日）發布「VV116 vs Paxlovid 輕至中度新冠病毒肺炎患者早期治療臨床研究志願者招募中」公告，提出的要求包括受試者年齡 18 歲以上、感染時間在五天內、以輕型與普通型為主、無明顯肝腎功能異常。受試者將免費接受試驗藥物治療，無需支付研究藥物與檢查費用，研究天數為 60 天。

恩施州中心醫院同日發布招募臨床受試者的消息，該招募活動是評估遠大醫藥 GS221 治療輕型或普通型新型冠狀病毒感染病患安全性和有效性的隨機、雙盲、安慰劑對照臨床研究。

恩施州中心醫院說，參與者的試驗周期共計 14 天，包括篩選期、治療期及隨訪期，其中治療期有五天給藥、核酸檢測。受試者可獲得免費用藥及相應檢查，並獲交通與營養補貼共計人民幣 4,000 元。

綿陽市第三人民醫院 1 月 6 日透過官方平台公布招募「預防和治療新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗」的消息，表示正在進行 A8G6 新冠中和抗體聯合鼻噴劑預防、治療新型冠狀病毒肺炎的研究。參與者按要求完成七天給藥，每天三次，共計 21 次，自我完成相關評估和抗原檢測。該研究在 29 家醫療中心同步展開。

據不完全統計，目前有六款國產口服小分子新冠藥處於三期臨床階段，分別為眾生藥業 (002317-CN) RAY1216、先聲藥業 (02096-HK) SIM0417、君實生物 (01877-HK) VV116、前沿生物 (688221-CN) FB2001、廣生堂 (300436-CN) GST-HG171、開拓藥業 (09939-HK) 普克魯胺。

其中，先聲藥業與中國科學院上海藥物研究所、武漢病毒研究聯手研發的 3CL 靶點新冠治療口服藥 SIM0417，預估最快今年 2 月上市。