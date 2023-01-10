美股盤前：特斯拉上海超級工廠2022年交付輛達71萬輛!奪中國市場冠軍

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 42 分)：

道瓊指數：下跌 46 點，跌幅 -0.14% 至 33624。

那斯達克 100 指數：下跌 7，跌幅 -0.06% 至 11178.50。

標普 500 指數：下跌 3.00，跌幅 -0.08% 至 3910.75。

【今日總經】美國聯準會主席在瑞典央行參與研討會、美日外長和國防部長舉行會談。(延伸閱讀推薦：2023 通膨會如何發展？美國勞力市場現狀解析！)

二、美股盤前重點

1. 特斯拉上海超級工廠 2022 年交付輛達 71 萬輛：最新數據顯示，特斯拉上海廠在去年一整年交付輛達 71 萬輛，其中去年 11 月交付輛突破 10 萬輛，奪中國市場豪華品牌年度交付輛冠軍。另外今日傳出中國區特斯拉在降價後有傳聞表示特斯拉中國區在 3 天內或 3 萬輛訂單，對此目前特斯拉不予置評。。(延伸閱讀推薦：波克夏、貝萊德、高盛、費雪都買什麼?)

2. 輝瑞 CEO 表示最快在未來 3-4 個月 Paxlovid 將實現中國本地投產：據英國《金融時報》報導，輝瑞將在未來 3~4 個月內通過中國本地的合作夥伴，在中國本土生產新冠口服疫苗 Paxlovid。輝瑞 CEO 艾伯樂表示，目前中國市場對 Paxlovid 的需求盟增，預計要到 2023 年底才能實現中國地區投產，但提早達成也是有可能的。

3. 寶馬在 2022 年交付 210 萬輛汽車，較前年下滑 5.1%：BMW 寶馬 (BMWYY.US) 今日表示，在 2022 年交付了 210 萬輛汽車，較前年下滑 5.1%，但仍是全球高端市場排名第一。其中純電動車銷量增漲一倍至 215,755 輛。而中國區 BMW 和 MINI 系列交付了 79 萬輛。其中電動車交付了 41,886 輛，同比增漲 91.6%。寶馬集團中國區總裁兼執行官高樂表示，去年寶馬在純電動車方面表現亮眼，這只是一個開始，今年將再為中國區客戶帶來 11 款純電動車。(完整美股訊息，前往延伸閱讀－美股盤前熱話)

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