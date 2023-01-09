外資大買晶圓雙雄7萬張 前20大買超逾6成為金融股

台股今 (9) 日在電子股帶動下，終場大漲 378.87 點站上月線，外資大買 361.81 億元，其中晶圓雙雄便買超 155 億元，合計買超 7 萬張，其他則聚焦金融族群，前 20 大買超標的中，有超過 6 成是金融股。

三大法人方面，外資今大舉回流，加碼買超台股 361.81 億元，為連 3 買；投信買超 32.69 億元；自營商同站買方，買超 37.69 億元。三大法人合計買超 432.27 億元。

台股期貨部分，外資今減碼 3146 口，淨多單約 1.25 萬口，投信回補空單 1557 口，淨空單 7872 口，自營商加碼多單 945 口，淨多單增加至 7377 口。

觀察外資買超標的，大買台積電 2.9 萬張、聯電 4.1 萬張，總計買超金額超過 150 億元，其他聚焦金融族群，買超台企銀、新光金、國泰金、中信金皆超過 2 萬張，開發金、元大金、台新金、玉山金、第一金等都超過 1 萬張。

不過，值得一提的是，外資大買背後也對大盤走勢較為謹慎，主因其大買元大台灣 50 反 1，買超規模達 7.1 萬張。

至於賣超標的，外資賣超長榮 6514 張，元大滬深 300 正 2 5075 張，鴻海 4803 張、元太 3415 張、富邦越南 3003 張，其他還有群創、榮成、中鴻、華城、天鈺、光罩等。

投信、自營商今也同步買超晶圓雙雄，投信買超聯電 1.1 萬張、台積電 434 張，其他買超標的包含中鋼、世界、全新等；自營商買超台積電 991 張、聯電 3712 張，其他則有中鋼、中鴻、裕隆、元晶。