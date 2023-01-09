設備廠群翊去年營收23.57億元創新高 今年訂單能見度高

PCB 及載板乾製程設備廠群翊 (6664-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 2.08 億元，改寫歷史同期新高，受惠訂單滿載，去年第四季營收向上、改寫次高，去年營收則達 23.57 億元、寫新高；群翊指出，載板大廠擴充需求穩健，且 PCB 廠赴東南亞製造商機逐步放大，年底前訂單滿載。

群翊 2022 年 12 月營收 2.08 億元，月減 4.52%，年增 13.13%，第四季營收爲 6.15 億元，爲歷史次高，季增 2.98%，年增 16.9%，去年營收 23.57 億元改寫新高，年增 23.31%。群翊年底前訂單已接滿，並已排到 2024 年。

群翊指出，半導體產業設備相關產品比重約 5-10%，目前消費性電子市場影響較大，不過高階產品需求仍強勁，公司受影響不大。同時，東協市場製造需求仍強勁，馬來西亞、越南主要都是新增載板訂單，另外泰國方面車用 PCB 需求也蓬勃發展。

就來自東協地區的 PCB 廠設備需求而言，群翊指出，馬來西亞因封裝封測產業規模占全球 13%，客戶奧地利微電子 (AT&S) 也在馬來西亞擴充，公司配合提供設備並跟隨其奧地利擴充需求。

另外，越南市場除了 MEIKO 外，韓系大廠三星也在河內建立製造載板產能，另外泰國車用板需求高、產量大，PCB 廠泰鼎 (4927-TW) 與 KCE、甚至敬鵬 (2355-TW) 的 Draco 廠都是重要客戶。

群翊去年前三季營收 17.42 億元，稅後純益 5.01 億元，已超過 2021 年全年 ，年增 1.22 倍，每股純益 9.1 元。