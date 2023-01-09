揚秦去年12月、Q4與全年營收同寫新高 評估在美開直營店

連鎖餐飲業者揚秦 (2755-TW)(麥味登) 今 (9) 日公布去年 12 月、第四季和全年合併營收同寫歷史新高紀錄，旗下品牌炸雞大獅也在 12 月開出加拿大首店，揚秦透露，已評估朝美國市場開直營店。

揚秦去年 12 月合併營收達 1.75 億元，月增 10.02%、年增 13.83%，單月營收創歷史新高，推升單季營收 4.98 億元，季增 1.83%、年增 16.74%，全年營收 18.84 億元，年增 20.62%，單季和全年營收皆同創高。

揚秦說明，營收持續攀高主要受惠去年下半年疫情影響趨緩，加上穩健的展店策略。

展望後市，揚秦旗下品牌炸雞大獅加拿大首店於 12 月 19 日在多倫多開業，主打當地罕見的台式搖滾炸雞，也是繼東南亞市場後，首度跨足北美。

截至目前，揚秦旗下麥味登總店數 828 家，全數開在國內，而炸雞大獅海內外店數共 84 家，其中，在國內有 59 家 (13 家直營店和 46 家加盟店)，印尼有 15 家、馬來西亞 9 家，加拿大 1 家，均透過區域代理方式營運。

揚秦透露，在進入加拿大後，正在評估進軍美國，尤其美國是相當重要的指標市場，預計在當地將是與策略合作夥伴合資開直營店，而非開放區域代理，日前已派人員前往當地考察，但尚無開店的時間表。

由於在北美市場平均客單價約高出亞洲市場 2-3 倍，未來若在美加擴大拓點，對營收挹注值得期待。

展望後市，揚秦總經理林麗玲認為，今年國際經濟局勢、景氣和疫情仍存在著諸多不確定性，唯有穩健經營、事先做好準備才能持續精進。

揚秦已於 12 月舉辦經營者大會，訂定 2023 年發展目標，期勉再創佳績外，更要達成數位轉型 2.0 服務升級、健康食材新里程碑，以及環境永續目標。