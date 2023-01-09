直言還稅於民是假議題 前財長蘇建榮：多餘的錢應用來還債

還稅於民議題持續沸騰，前財政部長蘇建榮今 (9) 日出席金融研訓院論壇時直指，政府有餘的錢應用來還債，不能因為有多餘的收入就拿來花，直言還稅於民是個假議題。

我去 (2022) 年實際稅收預估將超出預算數 (俗稱超徵) 約 4500 億元，在朝野立委推波助瀾下，政府拍板農曆年後將普發現金，宣稱要與全民共享經濟成長果實。

對於還稅於民議題，甫卸任財長、現任台北大學財政學系教授蘇建榮認為，還稅於民的「民」是這一代的人，也是下一代的人，而我們這一代已經跟下一代預支很多錢來花，因此有多的錢就該用來償還，不能有多的錢就拿來花。

蘇建榮還說，我目前總預算加上特別預算還是財政赤字，除非借來用的錢是用在下一代可以使用的公共建設與服務上，認為維持財政韌性與落實包容性成長的精神，才是負責任做法。

蘇建榮指出，基於強化財政韌性與包容性成長的考量，稅收實徵數大於預算數的運用宜審慎規劃，包括減債、累計歲計賸餘，以及強化包容性成長的經濟成果分享機制。

所謂減債是指融通當年度歲出，降低預算赤字，或在當年度強制債務還本外，增額還債，不必舉新還舊，實質減債，讓未償債務餘額比率與債限比率擴大，以增加未來因應重大事件發生時的財政韌性。

在累計歲計賸餘部分，扣除強債務還本後，做當年度歲計賸餘，留供未來融通赤字預算財源，減少舉債融通壓力。

至於強化包容性成長的經濟成果分享機制，蘇建榮認為，稅收成長來是全民共同努力使經濟成長帶動稅源增加的結果，但有些部門或弱勢的中低所得者並未因此獲益，政府須針對這些對象以多餘的稅收所產生的歲計賸餘為財源，編列預算給予補助，讓經濟成長果實得以真正下滲至這些部門或族群。

