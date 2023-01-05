盤中速報 - 華擎(3515)急拉2.96%報157.0元，成交1,715張

華擎(3515-TW)近5分K漲速2.96%，05日09:15報157.0元，成交1,715張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華擎(3515-TW)近5日股價上漲10.37%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.11%。台灣加權指數上漲0.18%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,580 張
  • 外資買賣超：+640 張
  • 投信買賣超：+876 張
  • 自營商買賣超：+64 張
  • 融資增減：-383 張
  • 融券增減：+119 張

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