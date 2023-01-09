中鼎拿下中東卡達RLPP乙烯廠統包工程 預定2026年底完工

統包工程承攬商 CTCI 中鼎 (9933-TW) 今 (9) 日表示，取得中東卡達 RLPP（Ras Laffan Petrochemicals Project）專案計畫之乙烯廠統包工程，預定 2026 年底完工投產，屆時將成為全球產量最大的乙烯廠之一。

中鼎指出，RLPP 專案計畫業主拉斯拉凡化工（Ras Laffan Petrochemicals, RLP）為卡達能源公司（QatarEnergy）與雪佛龍菲利普斯化工公司（CPChem）成立之合資企業，近年積極於卡達與美國等地拓展石化事業。中鼎董事長楊宗興表示，感謝拉斯拉凡化工的信賴，將以最值得信賴的工程品質與工安管理，如期如質完成客戶託付。

RLPP 專案計畫地點位於卡達拉斯拉凡工業市，分為兩大建廠工程，包含上游的乙烯廠，以及下游的兩座高密度聚乙烯（HDPE）廠，總投資金額高達 60 億美元。

中鼎與南韓三星工程聯合承攬上游的乙烯廠建廠工程，中鼎負責裂解爐及公用工程設施的設計工作，包含蒸氣與冷凝收集、鍋爐給水等；三星工程負責製程區的設計工作，包含碳氫化、氫氣純化設施與主壓縮設備；後續的採購及建造工作，則由聯合承攬團隊執行。該乙烯廠年產量將達 208 萬公噸，所產出的乙烯將提供下游生產高密度聚乙烯使用。

中鼎集團深耕煉油石化工程領域 40 餘年，於全球完成無數煉油、石化、天然氣和化學領域的大型工程專案，近年具代表性的實績包括世界最大陸上專案模組美國 GCGV 110 萬噸乙二醇統包工程，創下 7700 萬安全工時紀錄的阿曼 LPIC EPC 1 專案，以及卡達 QAPCO 裂解爐及乙烯儲槽、LR-2 第二期煉油廠擴建工程等專案。今再以豐富的乙烯工程技術經驗，導入模組化、自動化及關鍵設備與材料採購等創新模式，得標此案。