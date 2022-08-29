中國石化啟動首座碳捕捉與儲存設施 計劃2025年前再建兩座

中國石化（Sinopec）周一（29 日）宣布已對碳捕捉、利用與儲存（Carbon Capture, Use, and Storage，CCUS）設施投入營運，中國石化稱該設施是中國目前最大且為首個百萬噸級別，預估每年可減排二氧化碳 100 萬噸，相當於植樹近 900 萬棵，同時也計劃於 2025 年前再建設兩座類似規模的設施。

中國石化是中國建設 CCUS 設施的領跑企業之一，也是中國政府力爭在 2030 年前碳排達到峰值目標的一部份，以期在 2060 年前實現碳中和。

中國石化的 CCUS 設施於一年多以前動工建設，主要是捕獲中國石化齊魯煉油廠製氫過程中產生的二氧化碳，然後將其注入附近勝利油田的 73 口油井。

該公司預估，未來 15 年將有 1068 萬噸二氧化碳注入該油田提高石油採收率，使其原油產量增近 300 萬噸。

目前齊魯煉油廠的二氧化碳是透過卡車運輸至油田，但中國石化預估在今年底前建成一條輸送二氧化碳的管道運輸，屆時若建造完成將為中國石油業間的創舉。

中國石化在新聞稿中表示，雖然中國 CCUS 技術仍處在試驗階段，但其與全球同業水準相當，儘管在一些關鍵技術方面有所落後。據悉，中國石化去年捕捉與儲存的二氧化碳逾 152 萬噸。

另外該公司也稱正在討論於 2025 年前建立 CCUS 研發中心，重點發展先進技術，如將 CCUS 與風能、太陽能或 CCUS 與氫能與生質能相結合，同時計劃在未來幾年內在附近華東油田與江蘇油田在建設兩個 CCUS 設施。

中國石化 (0386-HK)(600028-CN) 周一香港股價下跌 1.57%，收 3.76 港元，中國股價漲 0.24%，收人民幣 4.26 元。