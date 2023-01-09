盤中速報 - 中鴻(2014)急拉2.0%報27.95元，成交11,700張

中鴻(2014-TW)近5分K漲速2%，09日10:07報27.95元，成交11,700張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中鴻(2014-TW)近5日股價上漲1.31%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲0.64%。台灣加權指數上漲1.67%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,089 張
  • 外資買賣超：-4,380 張
  • 投信買賣超：+561 張
  • 自營商買賣超：+730 張
  • 融資增減：-1,958 張
  • 融券增減：-111 張

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