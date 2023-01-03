盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.03%報145.0元，成交725張

美食-KY(2723-TW)近5分K跌速2.03%，03日09:20報145.0元，成交725張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲6.69%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲2.68%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,902 張
  • 外資買賣超：+407 張
  • 投信買賣超：+987 張
  • 自營商買賣超：+508 張
  • 融資增減：+106 張
  • 融券增減：+38 張

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