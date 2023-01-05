春節兌換新鈔時間出爐 百元鈔每人限兌100張

為便利民眾春節前兌換新鈔，中央銀行今 (5) 日宣布 8 家金融機構、共 454 家分行 (郵局) 為今年的指定兌鈔地點，民眾自 1 月 13 日至 1 月 19 日共 5 個營業日可前往兌換新鈔，壹佰圓券每人限兌 100 張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應。

央行說明，今年洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行和中華郵政公司等 8 家金融機構，選定 454 家分行 (郵局) 為指定兌鈔地點。

而民眾新鈔兌換日程訂於 1 月 13 日至 1 月 19 日，共計 5 個營業日，在上述期間，7 家銀行的 371 家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的 24 家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另 59 家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行進一步指出，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門和營業廳均將張貼「本分行 (郵局) 提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌 100 張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示。

另外，央行表示，今年鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，例如利用手機門號轉帳發放數位紅包，一方面可避免人潮群聚，同時也可節省社會資源，並達到數位轉型之效。