鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至16.3元，預估目標價為130元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.71元下修至16.3元，其中最高估值20.19元，最低估值12元，預估目標價為130元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 20.19 22.67
最低值 12 13.11
平均值 16.17 17.48
中位數 16.3 16.72

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 52,053,479.04 57,218,756.01
最低值 40,618,516.91 43,382,332.28
平均值 46,330,070.76 51,688,702.36
中位數 46,158,000 53,202,099

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 8.56 1.21 -4.52 0.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		 35,672,763 27,098,474 22,327,410 23,727,929

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3189/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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