鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為59元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.13元下修至0.1元，其中最高估值2.29元，最低估值-3.67元，預估目標價為59元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.29
|4.83
|最低值
|-3.67
|0.84
|平均值
|0.05
|3.57
|中位數
|0.1
|3.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|58,103,867.48
|83,948,000
|最低值
|32,357,000
|53,779,000
|平均值
|44,194,918.77
|65,297,630.27
|中位數
|45,963,000
|59,387,283
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|7.4
|2.51
|3.23
|12.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
|84,721,804
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2408/financials/ratios
最新相關新聞
- 【新台股龍捲風】 美股跌台股為何會漲?兔年資金會跳來跳去，資金分配好，漲跌無煩惱
- 〈台股盤前要聞〉鴻海去年營收締新猷、大立光12月營收下滑 今日必看財經新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為59元
- 南亞科去年Q4營收79.5億元探十年新低 全年569億元為近3年低點
- 美光營運轉虧財測不如預期 南亞科等台廠同步承壓
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。