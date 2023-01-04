鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至16.71元，預估目標價為130元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.25元下修至16.71元，其中最高估值20.19元，最低估值12元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|20.19
|22.67
|最低值
|12
|13.11
|平均值
|16.28
|17.86
|中位數
|16.71
|16.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|52,053,479.04
|57,218,756.01
|最低值
|40,618,516.91
|43,382,332.28
|平均值
|46,831,919.73
|52,742,191.92
|中位數
|46,306,684.64
|53,773,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.56
|1.21
|-4.52
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
|23,727,929
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。