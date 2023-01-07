鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至14.19元，預估目標價為335元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對研華(2395-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.28元下修至14.19元，其中最高估值17.79元，最低估值11.79元，預估目標價為335元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|17.79
|16.96
|最低值
|11.79
|14.48
|平均值
|14.36
|15.99
|中位數
|14.19
|15.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|81,612,000
|84,196,000
|最低值
|67,886,000
|77,307,774.81
|平均值
|73,733,059.09
|80,809,276.66
|中位數
|74,350,000
|80,903,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|10.67
|9.4
|10.51
|9.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,622,050
|51,119,408
|54,144,662
|48,726,518
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2395/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。