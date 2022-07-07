精星上半年營收30.95億元年增近5成 新產能本月加入

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資 PCBA 廠精星 (8183-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收，以 5.56 億元創歷史次高，年增率 83.35%，僅次今年 3 月的 6.25 億元的新高紀錄，精星目前江蘇蘇州廠產能滿載，新開安徽蕪湖產能，增設 6 條 SMT 生產線，第一區產能本月開出，第二區計畫明年開出且將滿載生產。

精星 6 月營收 5.56 億元，月增 3.43%，年增 83.35%，第二季營收為 14.98 億元，也是歷史次高，季減 6.15%，年增 55.9%，上半年營收 30.95 億元，年增 49.45%。

精星目前生產主要在車用產品，包含新能源車電池管理系統、電機及電控相關 PCBA 業務為主，客戶遍及中國大陸的電池廠及車廠，其中 PCBA 產品包括醫療、工控等應用。

精星產品目前以車用占比最高，達 7 成，其餘是少量多樣的工控，隨著歐美車廠逐漸採用中國生產的電動車車用電池系統，電動車電力供應系統不斷優化，精星也跟隨進入歐美車廠驗證。

精星目前廠區分布在台灣及江蘇蘇州，蘇州廠處於滿載生產階段，主要是生產車用產品，以新能源車電池管理系統、電機及電控相關 PCBA 業務為主，精星客戶遍及中國電池廠及車廠，看好新能源車市場在未來幾年的成長力道。