宏碁攜手睿禾打造沙崙智慧綠能科學城 拚綠電滲透率100%

宏碁 (2353-TW) 與太陽能管理商睿禾控股今 (20) 日與臺南市政府正式簽約，合作成立特許公司「智禾金碳股份有限公司」，正式取得「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統 BOT 案」。

宏碁表示，本案許可期間自簽約日起至營運期間屆滿之日止，包含興建期 5 年及營運期 20 年，合計共 25 年。

宏碁董事施宣輝指出，集團長期關注永續議題，ESG 更是發展重點，希望本案能協助促進社會往綠能發展，也為宏碁能源轉型與氣候議題上多一個可以貢獻的象限。

睿禾控股董事長陳坤宏表示，此次將傾注集團各子公司資源，包含再生能源售電業「瓦特先生股份有限公司」及再生能源預測與資訊服務商「春禾科技股份有限公司」，並結合宏碁智慧科技應用專業，目標打造「沙崙智慧綠能科學城」為全國第一個智慧綠能示範園區。

宏碁預計，智禾金碳將負責規劃運營沙崙智慧能源管理系統 BOT 計畫，本案鄰近高鐵特定區，將建置太陽光電發電設備、儲能設備、智慧電網及能源管理中心，推動創能、儲能、節能及智慧系統整合之能源轉型，打造沙崙科學城虛擬電廠進行電力調度與負載管理，目標達成區內尖峰時段綠電滲透率 100%。

同時將建立「園區能源管理系統暨資訊服務平台」，透過電力數據的收集、分析與可視化功能，以達有效電力使用、預測與管理目標，並透過服務平台將資訊與技術應用即時對公眾展示。