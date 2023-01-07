〈熱門股〉網家搭政府發紅包題材 周漲逾2成 創近半年新高價

由於政府將普發現金 6000 元，國內大型電商平台網家 (8044-TW) 有望受惠，加上網家股價已處在歷史低檔區，激勵本周買盤積極進場，周漲幅逾 20%，股價最高來到 65.5 元，創去年 7 月下旬以來新高。

政府將普發全民每人 6000 元現金，又適逢年關將近，市場一般預期，年節食品、伴手禮、民生快消用品和 3C 家電等耐久財，均可以爆發新一波買氣。

受到前一年度高比較基期影響，網家去年前 11 月合併營收 418.79 億元，年減 5.61%，儘管連虧 4 個季度，但去年第三季本業已轉盈。

網家正積極發展非 3C 領域業務，近來看準年節採購龐大需求，旗下 PChome 商店街和露天市集共同推出饗好年市集，集結站上 130 名店推出各地的知名年菜伴手禮，其中有 7 成品牌均是全台各地的實體名店、知名特色市場。

同時，PChome 24h 購物也持續進行外帶年菜預購中，網羅多家五星級飯店拿手菜，提供消費者年菜自由配服務，全力衝刺年節商機。

法人則提到，網家日前收購媽咪愛，成效暫不如先前預期，且隨著蝦皮進一步與 OK 超商合作建立更優惠的物流選項，PChome 商店街和露天的營運仍持續面臨壓力。

所幸，網家向中華郵政承租桃捷 A7 站旁的郵政物流中心今年將啟用，將成為網家物流和倉儲重鎮，隨著未來每日包裹處理量可翻倍，法人也看好，此勢必有利 PChome 提升配送能量和服務滿意度。