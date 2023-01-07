〈貴金屬盤後〉12月非農有助Fed放慢升息 黃金登6個月高點、周漲逾2%

黃金期貨周五 (6 日) 跳漲至六個月以來的高點，本周周線漲逾 2%，是連續第三周上揚。黃金周五跳漲主因美國 12 月飛農報告顯示新增人數縮減為兩年來最小，工資也放慢上漲速度，這或許有助於促使聯準會 (Fed) 轉向較不激進的升息。

2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 29.10 美元或 1.6%，收在每盎司 1869.70 美元。

黃金期貨本周上漲 2.4%。

美國勞工部周五公布，12 月非農新增就業人數為 22.3 萬人，為兩年來最手，略高於市場預期 20 萬人。12 月平均時薪年增率 4.6%、月增 0.3%，都比 11 月減速。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Megar 說：「我們看到一份金髮姑娘般 (指不溫不火、剛剛好) 的數字... 就業人數略高於預期，但工資成長降溫了。」

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，黃金和整個市場似乎都「鬆一口氣」，因為就業報告沒有預期中強勁。

Megar 則說，他不認為這份報告足以改變 Fed 的政策方向，但市場顯然認為，這代表 Fed 升息接近尾聲。

Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 說，工資是比其他數據更頑固的通膨數字，年增率和月增率為情況帶來一線曙光。

然而 Wright 預測，黃金接下來將區間盤整，只要漲破每盎司 1850 美元，就可能遭遇獲利了結賣壓。

美國同日公布，12 月 ISM 非製造業指數降到 49.6，遠低於市場預期，並推升黃金周五的上漲力道。Wright 形容，對此刻的黃金交易來說，「壞消息就是好消息」。

美元和美債殖利率周五走軟，也拉抬金價上漲。ICE 美元指數 (DXY) 周五下跌 1%，至 103.96。

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