〈熱門股〉金價強漲 佳龍周漲14%創4個月新高

金價強漲 佳龍周漲14%創4個月新高（圖：AFP）
金價強漲 佳龍周漲14%創4個月新高（圖：AFP）

國際金價受惠美源和美債殖利率回軟帶來助力，本週黃金一度連漲，並收近 7 個月以來高點，帶動國內金屬精煉廠佳龍 (9955-TW) 本周大漲 14.4%，股價也收近 4 個月新高。

美國聯準會 12 月會議紀要顯示，Fed 官員坦承壓低通膨方面取得明顯的進展，分析師認為，今年不會像市場期待的那樣出現降息，有助金價穩定。

在金價強勢表態幫助下，貴金屬回收精煉廠佳龍本周也接獲市場買盤，周漲 14.4% 一舉站上所有均線，成交量放大至 6224 張。國內兩大貴金屬回收精煉廠為佳龍與金益鼎，其中佳龍貴金屬銷售約達 9 成以上，受貴金屬價格影響相對明顯。

 
 

 

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+11.85%

$11,185

原投組報酬率

+6.74%

$10,674

投組標的成分

  • 40%

    天鈺

    4961

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 10%

    矽創

    8016

  • 10%

    富蘭克林黃金基金美元A股

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞