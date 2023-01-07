〈熱門股〉金價強漲 佳龍周漲14%創4個月新高

國際金價受惠美源和美債殖利率回軟帶來助力，本週黃金一度連漲，並收近 7 個月以來高點，帶動國內金屬精煉廠佳龍 (9955-TW) 本周大漲 14.4%，股價也收近 4 個月新高。

美國聯準會 12 月會議紀要顯示，Fed 官員坦承壓低通膨方面取得明顯的進展，分析師認為，今年不會像市場期待的那樣出現降息，有助金價穩定。

在金價強勢表態幫助下，貴金屬回收精煉廠佳龍本周也接獲市場買盤，周漲 14.4% 一舉站上所有均線，成交量放大至 6224 張。國內兩大貴金屬回收精煉廠為佳龍與金益鼎，其中佳龍貴金屬銷售約達 9 成以上，受貴金屬價格影響相對明顯。