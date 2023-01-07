〈熱門股〉金價強漲 佳龍周漲14%創4個月新高

金價強漲 佳龍周漲14%創4個月新高（圖：AFP）Tag熱門股貴金屬黃金佳龍國際金價受惠美源和美債殖利率回軟帶來助力，本週黃金一度連漲，並收近 7 個月以來高點，帶動國內金屬精煉廠佳龍 (9955-TW) 本周大漲 14.4%，股價也收近 4 個月新高。 美國聯準會 12 月會議紀要顯示，Fed 官員坦承壓低通膨方面取得明顯的進展，分析師認為，今年不會像市場期待的那樣出現降息，有助金價穩定。 在金價強勢表態幫助下，貴金屬回收精煉廠佳龍本周也接獲市場買盤，周漲 14.4% 一舉站上所有均線，成交量放大至 6224 張。國內兩大貴金屬回收精煉廠為佳龍與金益鼎，其中佳龍貴金屬銷售約達 9 成以上，受貴金屬價格影響相對明顯。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+11.85%$11,185原投組報酬率+6.74%$10,674投組標的成分40%天鈺496120%華星光497920%昇銳312810%矽創801610%富蘭克林黃金基金美元A股延伸閱讀〈貴金屬盤後〉美元、美債殖利率回軟 黃金連4漲寫近7個月高點〈貴金屬盤後〉美就業數據顯示Fed仍有升息空間 黃金終結連漲相關貼文