〈貴金屬盤後〉美元、美債殖利率回軟 黃金連4漲寫近7個月高點

黃金期貨周三 (4 日) 連四日上漲，收在將近七個月以來的高點，美源和美債殖利率回軟帶來助力，投資人也正擔憂經濟衰退，並期待更多來自央行的買盤。

交易最活絡、2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 12.90 美元或 0.7%，收在每盎司 1859 美元，是 6 月 10 日以來新高。

電子盤交易，金價漲勢收斂，約報每盎司 1855.40 美元。

美國聯準會 (Fed) 公布 12 月 13-14 日的會議紀錄，官員坦承過去一年來的激進升息，在壓低通膨方面取得明顯的進展。19 名官員當中，無人認為今年適合降息。

Heraeus 貴金屬資深交易員 Tai Wong 說，雖然會議紀錄明白表示利率將持續上揚，今年不會像市場期待的那樣出現降息，但金價仍然保持穩定。

ICE 美元指數 (DXY) 周三下跌 0.3% 至 104.247，美債殖利率普遍走低，指標的 10 年期下降 8.5 個基點至 3.702%。

XM 資深投資分析師說，衰退風險高、加上多國央行即將結束緊縮循環，都有利於今年的金價。他預測下一個上行阻力將是每盎司 1875 美元。

黃金去年 3 月漲到 2000 美元以後，大半時間都下跌。SPI 資產管理執行合夥人 Stephen Innes 說，1 月通常是以歐元和美元計價黃金獲得提振的時刻，雖然沒有明確的理由，但可以確定今年和資產多元化有關，尤其考量到經濟的高度不確定性。

他說：「在不確定性的年代，黃金永遠能交到朋友。」

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