檢測需求強 耕興去年營收首度超過50億元

耕興 (6146-TW) 今 (6) 日公告去年 12 月營收 3.8 億元，月減 4.95%，年減 7.75%，第四季營收 11.86 億元，季減 9.88%，年增 7.04%，累計全年營收 50.15 億元，年增 16.07%；受產業進入淡季影響，耕興去年 12 月營收降溫，但全年仍受惠各類無線裝置檢測需求強勁，營收一舉衝破 50 億元大關。

耕興表示，受惠 5G+AloT 及 Wi-Fi 6E 高階網通雙引擎帶動，加上各廠檢測產能陸續開出，全年度營收創下歷史新高，足見戶外行動通訊 + 室內區域寬頻智慧聯網框架已然成形。

此外，儘管智慧型手機全球銷量雖成長有限，但仍為現今智慧聯網的核心終端應用項目。在晶片大廠將無線規格推升至毫米波及 Wi-Fi 7 的趨勢下，今年開始，各類新機將陸續上市，帶動新一波買氣。而毫米波應用不單是看智慧型手機的發展，整體產業更在乎聯網基礎建設的完整與延伸。

耕興看好，由於長期深耕 5G 及高階網通檢測服務，未來這類整合不同無線技術的複合式產品檢測將會大行其道，正好成為耕興接下來進入智慧聯網產業快速起飛的重要成長動能，進一步帶動 2023 年營收再次挑戰歷史新高。