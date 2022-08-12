耕興新增產能下半年到位 全年營收估增逾2成創新高

檢測驗證業者耕興 (6146-TW) 總經理特助周煒哲今 (12) 日指出，公司今年資本支出約 3 億元，新增產能將在下半年陸續到位，有助營收再優於上半年，全年營收可望年增逾 2 成、續創歷史新高。

周煒哲表示，第三季儘管受消費性需求降溫，影響部分零件業績，但由於其占營收比重僅 1 成，占營收比重 9 成的檢測驗證訂單仍相當熱絡，可望抵消部分壓力，整體營收可望維持上季水準。

此外，由於第二季因上海封城限制，部分案件進度遞延，預計遞延效益將在第四季發酵，有助整體下半年營收再優於上半年。

耕興為因應客戶需求，也積極擴充產能，包括美規 966 半電波隔離室、歐規全電波隔離室、SAR 電磁波人體吸收率與 OTA 天線效能性測試場地，去年規模約 99 座，今年起會達 108 座，年增 9%，測試產能也穩坐全球最大。

展望後市，周煒哲看好，5G mmWave、WiFi 7 等各產品新規格將在明年陸續發酵，相關產品滲透率可望再提升，加上測試時長、測試單價拉高，整體銷售單價也可望再拉升，明年營收可望維持成長趨勢。

針對 WiFi 7，周煒哲補充，目前已有 WiFi 7 晶片，明年可望有相終端產品問世，且因 WiFi 6/6E MIMO 為 8 通道，WiFi 7 則是 16 通道，由於檢測時數與費用高度正相關，預期未來就會有單案金額破千萬元的案件出現。