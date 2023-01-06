〈焦點股〉允能離岸風場爆債務危機 風電股斷電

天豐新能源開發的允能風場，近日傳出債務危機，20 家銀行曝險金額高達 667 億元，相關風電概念股應聲走弱，今 (6) 日部分個股仍賣壓沉重，華城 (1519-TW) 領跌逾 8%，上緯投控 (3708-TW)、亞力 (1514-TW)、士電 (1503-TW) 等均震盪走跌。

台灣離岸風場首家爆出債務危機，天豐新能源開發的允能風場，近期傳出向銀行團求援，盼減降債務達上百億元，據銀行局統計，共計 20 家銀行參與聯貸案，分別為 8 家國銀、12 家外銀，授信餘額達 667 億元，外界擔心此案恐影響國銀對整體離岸風電產業的融資態度。

允能風場爆出財務危機後，近來表現強勢的儲能、電力相關個股黯然失色，華城今天股價重摔 8.78%，最低來到 51.9 元，跌破 5 日線；上緯投控昨天摜破百元關卡後，今天盤中續跌超過 3%，下探 96.6 元，失守 5、10 日線。

大亞、亞力、士電、永崴投控、森崴能源、新光鋼、台達電等均遭到調節，下跌 1-3%，不過，永冠 - KY、中鋼構、恒耀等股價仍表現有撐，風電概念股呈現兩樣情。

華城提供儲能用機電轉換系統，除自建案外，還有民間訂單及軌道供電系統，為國內唯一在軌道做到直流供電系統的機電公司。華城去年前 11 月營收累計 64.87 億元，年減 12.3%，主要因許多個案有遞延情況，目前訂單能見度有 2-3 個月，今年營收成長審慎樂觀。

隨著中國解封，風電裝機可望恢復，上緯投控風電葉片樹脂出貨將增加，公司看好今年業績成長。上緯投控去年前 11 月營收 91.01 億元，年減 6.7%。