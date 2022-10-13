盤中速報 - 立隆電(2472)股價急跌至42.5元，跌幅達8.5%

立隆電(2472-TW)13日13:11股價下跌3.95元，報42.5元，跌幅8.5%，成交546張。
立隆電(2472-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子器材之製造、裝配及買賣業務。各種機械批發及買賣業務。有關前各項進出口業務。
近5日股價下跌7.1%，台灣加權指數下跌5.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-176 張
- 外資買賣超：-39 張
- 投信買賣超：-48 張
- 自營商買賣超：-89 張
- 融資增減：-104 張
- 融券增減：-4 張
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