盤中速報 - 立隆電(2472)股價急跌至42.5元，跌幅達8.5%

立隆電(2472-TW)13日13:11股價下跌3.95元，報42.5元，跌幅8.5%，成交546張。

立隆電(2472-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子器材之製造、裝配及買賣業務。各種機械批發及買賣業務。有關前各項進出口業務。

近5日股價下跌7.1%，台灣加權指數下跌5.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-176 張
  • 外資買賣超：-39 張
  • 投信買賣超：-48 張
  • 自營商買賣超：-89 張
  • 融資增減：-104 張
  • 融券增減：-4 張

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