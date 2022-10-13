盤中速報 - 立隆電(2472)急拉2.24%報43.5元，成交562張

立隆電(2472-TW)近5分K漲速2.24%，13日13:16報43.5元，成交562張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

立隆電(2472-TW)近5日股價下跌7.1%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌3.21%。台灣加權指數下跌5.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-176 張
  • 外資買賣超：-39 張
  • 投信買賣超：-48 張
  • 自營商買賣超：-89 張
  • 融資增減：-104 張
  • 融券增減：-4 張

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