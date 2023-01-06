盤中速報 - 台康生技(6589)急拉2.56%報120.0元，成交2,540張

台康生技(6589-TW)近5分K漲速2.56%，06日09:10報120.0元，成交2,540張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台康生技(6589-TW)近5日股價下跌7.66%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.61%。櫃買指數上漲1.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+336 張
  • 外資買賣超：+2,991 張
  • 投信買賣超：-2,480 張
  • 自營商買賣超：-175 張
  • 融資增減：-606 張
  • 融券增減：-80 張

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