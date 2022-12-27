盤中速報 - 台康生技(6589)急拉2.01%報127.0元，成交1,535張

台康生技(6589-TW)近5分K漲速2.01%，27日09:28報127.0元，成交1,535張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價下跌1.59%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.01%。櫃買指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,042 張
- 外資買賣超：-1,100 張
- 投信買賣超：+115 張
- 自營商買賣超：-57 張
- 融資增減：-154 張
- 融券增減：-55 張
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