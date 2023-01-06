盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.02%報63.0元，成交1,206張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.02%，06日09:04報63.0元，成交1,206張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲7.51%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌0.96%。台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-959 張
  • 外資買賣超：-1,011 張
  • 投信買賣超：+113 張
  • 自營商買賣超：-61 張
  • 融資增減：+844 張
  • 融券增減：+361 張

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