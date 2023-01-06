盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.02%報63.0元，成交1,206張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.02%，06日09:04報63.0元，成交1,206張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲7.51%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌0.96%。台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-959 張
- 外資買賣超：-1,011 張
- 投信買賣超：+113 張
- 自營商買賣超：-61 張
- 融資增減：+844 張
- 融券增減：+361 張
最新相關新聞
雲品(2748-TW)近5分K跌速2.02%，06日09:04報63.0元，成交1,206張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲7.51%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌0.96%。台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.24%
$13,424
原投組報酬率
+25.04%
$12,504
投組標的成分
40%
8171
20%
1519
20%
2482
10%
4968
10%