盤中速報 - 雲品(2748)股價拉至漲停，漲停價65.8元，成交7,927張

雲品(2748-TW)05日10:41上漲5.9元，股價漲停報65.8元，委買4,908張，成交7,927張。

主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日下跌3.36%。

雲品(2748-TW)近5日股價下跌7.7%，台灣加權指數上漲0.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,033 張
  • 外資買賣超：-994 張
  • 投信買賣超：-20 張
  • 自營商買賣超：-19 張
  • 融資增減：+682 張
  • 融券增減：+24 張

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