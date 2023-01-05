盤中速報 - 雲品(2748)股價拉至漲停，漲停價65.8元，成交7,927張

雲品(2748-TW)05日10:41上漲5.9元，股價漲停報65.8元，委買4,908張，成交7,927張。
主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日下跌3.36%。
雲品(2748-TW)近5日股價下跌7.7%，台灣加權指數上漲0.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,033 張
- 外資買賣超：-994 張
- 投信買賣超：-20 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：+682 張
- 融券增減：+24 張
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