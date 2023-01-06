盤中速報 - 合勤控(3704)急拉2.11%報38.85元，成交3,318張

合勤控(3704-TW)近5分K漲速2.11%，06日09:07報38.85元，成交3,318張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

合勤控(3704-TW)近5日股價上漲12.31%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.8%。台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,310 張
  • 外資買賣超：+2,987 張
  • 投信買賣超：+1,050 張
  • 自營商買賣超：+273 張
  • 融資增減：-44 張
  • 融券增減：+286 張

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