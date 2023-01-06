現場直擊！深港口岸通關在即 店家連夜裝修備貨

沉寂三年，深港口岸即將恢復通關，各大口岸準備工作進度不一，不少店家對恢復通關翹首以盼，甚至有不少店家連夜裝修備貨，力拚趕上通關。

《澎湃新聞》報導，香港特區政府署理政府資訊科技總監黃志光周五（6 日）表示，香港與中國通關的網上預約系統，從周四 18 時起至周五 8 時，已有超過 28.6 萬人成功預約，預約系統運作暢順。

福田口岸是不少遊客陸路出行的首選，目前是陸路口岸中可預約人數最多的一個，每日約 3.5 萬人。

《21 世紀經濟報導》報導，一位在福田口岸對面經營商店的老闆說，附近商家非常關注福田口岸恢復運行的消息，目前周圍商鋪幾乎全都被盤下來了，甚至有店鋪老闆聽聞恢復通關消息後，近日連夜裝修店鋪。

在福田口岸地鐵內，不少工作人員在往二樓搬運器械，進行相關準備工作。

深圳灣口岸是通關口岸開放時間最長的口岸，通關時間從 6：30 至 24：00。目前每日可預約人數為 1 萬人。

目前深圳灣口岸依然嚴格執行防疫規定，現場也有防疫隔離車在等候。防疫隔離車司機說，落地旅客無法直接入境，仍需搭乘防疫隔離車赴指定酒店隔離。

目前文錦渡口岸每日可預約 5,000 人，通關時間為 7 時至晚間 22 時。安保人員透露，隨著通關恢復，大約在 1 月 18 日後，政府可能會進一步增加預約人數。

文錦渡口岸外部圍欄已拆除，內部大樓燈火通明。現場安保人員說，文錦渡口岸內部正在進行設備測試。

在陸路口岸中，羅湖口岸並非第一階段恢復運行口岸。羅湖口岸目前仍在進行改善工程，受進度所限，恢復運行時間暫未確定。位於羅湖口岸旁的羅湖商業城內大部分商鋪，也處於關閉狀態。

儘管如此，恢復通關的消息仍提振店家信心，部分店鋪近日已在抓緊備貨，部分未返回深圳的店鋪老闆，也準備趕回深圳，著手店鋪營業事宜。

羅湖商業城共五樓，大多店鋪經營皮包、珠寶、手錶、飲食等生意。一位在羅湖商業城經營皮包生意的老闆說，疫情爆發前，羅湖商業城生意火爆，可謂「一店難求」，但疫情爆發後，很多商鋪需要靠銷售員在地鐵口、商業城附近拉客，以維持店鋪客流量。

「生意火爆時，每天賣出上百個皮包不在話下，但（羅湖）口岸關閉後，每天能賣出數十個皮包就算不錯了。」上述老闆表示。