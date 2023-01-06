〈能源盤後〉油管中斷 美庫存增量低於預期 原油自3週低點反彈

原油期貨週四 (5 日) 終於升高，先前因擔心全球經濟放緩和中國新冠病例激增， 2023 年起連跌兩日至 3 週多低點。

週四油價支撐力來自油管中斷的消息，以及 EIA 數據顯示上週美國原油庫存增量小於預期、石油產品庫存下降。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 83 美分或 1.1%，收在每桶 73.67 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 85 美分或 1.1%，收在每桶 78.69 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上升近 0.4%，收在每加侖 2.2671 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格幾乎持平，收在每加侖 2.9723 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格大跌 10.8%，收在每百萬 Btu 3.72 美元。

市場推動力

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示：「能源最近已遭遇嚴重拋售，如果還進一步疲弱，我們會感到驚訝。原油技術圖看跌，但我們認為從這裡開始有上行風險。」

WTI 和 Brent 原油期貨 2023 年開年以來連兩日下跌，累計跌幅已超過 9%，週四總算反彈上升。OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「已有十多年沒看過石油這麼差的開年走勢，因此在油管發生洩漏，Colonial Pipeline 被迫暫停營運後，震驚的能源交易者隨即反彈回應。」根據新聞報導，管道運營商不得不關閉其 3 號線管道進行非計畫中的維護。

「油管關閉的情況應會在週六結束，但這場意外中斷有助於油價穩定。」Moya 說。

對全球經濟前景的擔憂，尤其是對中國的擔憂，加劇能源需求前景的不確定性。ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 報告指出：「中國新冠感染情況是近期需求隱憂，但隨著中國放寬防疫措施，中長期前景更具建設性。」

「短期內石油市場供應看起來更好，風險可能偏向下行。然而，自第二季起到年底，市場上的石油結餘開始收緊，這表明自第二季起價格應會走強。」他們寫道。

供應數據

由於週一是新年假期，美國能源資訊署 (EIA) 原週三公布的石油供應報告將推遲至週四發布。

美國能源資訊署 (EIA) 週四公布，上週 (12/30 止) 美國原油庫存增加 170 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上週 (12/30) 美國原油庫存增加 450 萬桶。美國石油協會 (API) 週三稍晚公布，上週美國原油庫存增加 330 萬桶。

EIA 數據也顯示，上週汽油庫存減少 30 萬桶、蒸餾油庫存減少 140 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上週汽油供應減少 160 萬桶，以及蒸餾油供應減少 140 萬桶。

EIA 指出，俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存上週增加 30 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的庫存減少了 270 萬桶。

與此同時，EIA 也公布上週美國天然氣期貨供應量減少 2210 億立方英呎，低於分析師預期。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上週天然氣供應量減少 2350 億立方英呎。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，天然氣今年年初的波動特別大，週二大跌 11% 後，週三上漲 4.6%，但基調已有所改變。

Cieszynski 表示，2022 年天然氣的主要驅動力來自供應方，尤其是與制裁相關方面，但去年年底迄今且以本週為最，情緒的主要驅動力已經轉移到需求方，北美和歐洲異常溫暖的氣溫減少家庭供暖需求。