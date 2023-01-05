〈能源盤後〉全球成長前景堪憂 原油期貨收在逾3週低點

原油期貨週三 (4 日) 收在 3 週多以來的最低點，延續分析師對全球經濟成長前景和中國新冠病例激增的擔憂所導致的跌勢。

原油在 2022 年收高結束後，週二以大跌開啟 2023 年。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 4.09 美元或 5.3%，收在每桶 72.84 美元，為去年 12 月 9 日以來最低收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4.26 美元或 5.2%，收在每桶 77.84 美元，同樣收在 3 週以上最低點。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 4.3%，收在每加侖 2.2592 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.7%，收在每加侖 2.9719 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.6%，收在每百萬 Btu 4.172 美元，收復週二近 11% 大跌幅的一部分。

市場推動力

美國聯準會 (Fed) 和其他主要中央銀行積極收緊貨幣政策，正加劇市場對全球經濟放緩的擔憂，分析師表示，這些擔憂打壓了原油價格和整體市場情緒。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 報告指出：「隨著負面經濟活動席捲全球經濟，2023 年上半價格會持續走低。」

Cardillo 表示，雖然石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 大聲疾呼減產，但全球增長下降將靠市場需求，並且挑戰 OPEC + 的團結力。

投資者同時也權衡中國放寬防疫措施後激起的樂觀情緒，以及對該國確診病例飆升的擔憂。AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，兩相權衡下，這意味著市場「隨時都有可能大逆轉」，且其他國家對中國高度謹慎，其中已有多國宣布來自中國的旅客須接受新冠快篩測試，更甚者像摩洛哥一樣徹底禁止中國旅客。

歐盟週三研議，針對中國旅客實施旅行限制，但中國已採取反制措施相威脅。

與此同時，Fed 12 月政策會議記錄公布後，油價擴大跌勢。該會議記錄顯示，Fed 19 位高階官員沒有人預期今年可適當降息。

Aslam 表示，目前，WTI 原油價格持續挺在 70 美元重要支撐位上方，「這確實區分了牛市和熊市領域」。「這價格僅最近才在 80 美元徘徊，事實上交易價接近 76 美元，且動能指標『相對強度指數 (RSI)』並未顯示超買，所以我們可能再次看到油價上漲。」

由於週一是新年假期，美國能源資訊署 (EIA) 原週三公布的石油供應報告將推遲至週四發布。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上週 (12/30) 美國原油庫存增加 450 萬桶、汽油供應減少 160 萬桶，以及蒸餾油供應減少 140 萬桶。