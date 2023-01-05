外資大舉敲進金融股 土洋法人同步棄守電子族群

台股今 (5) 日漲逾百點，外資回頭買超 19.51 億元，台指期淨多單也增持 2406 口至 1.64 萬口，個股方面，金融股獲外資大舉買超，電子族群則遭土洋法人同步大舉提款。

外資今日大買金融股，兆豐金 1.38 萬張、新光金 1.37 萬張、第一金 8744 張、台新金 7985 張、富邦金 7509 張、中信金 6673 張，元大金 5379 張，以及臺企銀、永豐金、國泰金、開發金、合庫金等。

電子股方面，外資買超群創 1.19 萬張，以及晶圓代工相關的台積電 6762 張、力積電 5903 張，另有華城 6987 張，傳產則以台泥 5669 張較多。

外資賣超最多的是中興電 1.54 萬張，也賣超東元 2806 張，其餘則多集中在電子，鴻海 1 萬張、友達 8645 張、元太 6354 張、華通 4367 張、聯電 3663 張、仲琦 3216 張、廣達 3161 張，傳產則以華航 6236 張較多。

而投信今日賣超 4.72 億元，終止連 10 買，賣超最多的個股是兆豐金 6214 張外，多集中在電子，包括 PCB 相關的金像電 2397 張、南電 1894 張、欣興 1484 張、臻鼎 - KY 1127 張、華通 1050 張、台光電 761 張。

其餘遭投信賣超的電子股還有華星光 1670 張、GIS-KY 695 張、日月光投控 683 張、奇鋐 623 張等；至於傳產，投信調節鈺齊 - KY 899 張、華夏 707 張，另有車用零組件的和大 849 張。

投信買超最多是世界 2247 張，再來依序為裕隆 1989 張、聯詠 1153 張、榮成 1000 張，華新、大成鋼及統一各逾 700 張，還有致伸、台玻、慧洋 - KY 等各 600 多張。