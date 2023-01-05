CNBC Q4財務長調查：2023年企業支出可望持續增加

2023 年充滿不確定性，因為經濟衰退前景、持續的通膨擔憂，以及消費者支出回落的可能性，都使預測蒙上陰影，但根據《CNBC》最近期企業財務長委員會第四季調查，企業資本支出似乎將持續上升。

超過 1/3 受訪者預計，未來 12 個月公司資本支出將增加，39% 受訪者預期公司資本支出將維持 2022 年同樣水準，僅 22% 認為公司資本支出將下降。

大約 40% 財務長預期明年他們公司的人力將持平，而約莫同比例的受訪者預期人力將增加。

《CNBC》財務長委員會 2022 年第四季調查是高階財務長的當前展望的樣本，於 11 月 30 日至 12 月 20 日期間對 23 名企業財務長進行調查。

KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 去年 11 月在 CNBC 的財務長委員會高峰會上表示，KPMG 預期的經濟衰退情形「對傳統衰退的投資打擊較小。」

她說：「這部分原因是未交付訂單的累積額，而部分則因大企業欲尋覓節省人力的技術，因為美國現在面臨的人力短缺並非週期性問題。」

Bleakley 金融集團投資長 Peter Boockvar 在高峰會上表示，接下來「企業資本支出將呈現分岔」，而其他企業疲弱之際，擁有強勁資產負債表的強大企業將趁虛而入。

中小型企業的現金流如果縮小，他們能投資的金額就會較少。反之，強大且健康的企業就會利用其他家疲弱時，壯大自家。

即使在去年經濟和股市疲軟的情況下，企業財務長的支出和投資計畫預期仍相較穩定，目前尚不清楚什麼會改變這樣的想法。約莫 65% 受訪財務長認為，通膨已經觸頂，且 80% 以上受訪者認為 2023 年將出現經濟衰退。