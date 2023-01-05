盤中速報 - 大宇資(6111)急跌-2.93%報69.6元，成交1,555張

大宇資(6111-TW)近5分K跌速2.93%，05日09:05報69.6元，成交1,555張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大宇資(6111-TW)近5日股價上漲9.62%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲3.29%。櫃買指數上漲1.85%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+76 張
- 外資買賣超：+84 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
- 融資增減：+709 張
- 融券增減：+83 張
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AI優化後報酬率
+37.93%
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原投組報酬率
+29.33%
$12,933
投組標的成分
40%
2482
20%
2465
20%
3708
10%
6143
10%