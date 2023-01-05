盤中速報 - 大宇資(6111)股價大漲至72.0元，漲幅達7.14%

大宇資(6111-TW)05日09:02股價上漲4.8元，報72.0元，漲幅7.14%，成交653張。
大宇資(6111-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。
近5日股價上漲9.62%，櫃買指數上漲1.85%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+76 張
- 外資買賣超：+84 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
- 融資增減：+709 張
- 融券增減：+83 張
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