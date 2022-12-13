盤中速報 - 美利達(9914)急拉2.02%報177.0元，成交1,065張

美利達(9914-TW)近5分K漲速2.02%，13日09:35報177.0元，成交1,065張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美利達(9914-TW)近5日股價下跌1.05%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌1.1%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-181 張
- 外資買賣超：-333 張
- 投信買賣超：+268 張
- 自營商買賣超：-116 張
- 融資增減：+220 張
- 融券增減：+22 張
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