盤中速報 - 美利達(9914)急拉2.02%報177.0元，成交1,065張

美利達(9914-TW)近5分K漲速2.02%，13日09:35報177.0元，成交1,065張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美利達(9914-TW)近5日股價下跌1.05%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌1.1%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-181 張
  • 外資買賣超：-333 張
  • 投信買賣超：+268 張
  • 自營商買賣超：-116 張
  • 融資增減：+220 張
  • 融券增減：+22 張

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