鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至4.6元，預估目標價為36元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.67元下修至4.6元，其中最高估值5.17元，最低估值3.75元，預估目標價為36元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|5.17
|5.99
|最低值
|3.75
|4.02
|平均值
|4.46
|5.24
|中位數
|4.6
|5.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|35,410,000
|40,140,000
|最低值
|31,347,000
|34,479,000
|平均值
|33,742,533.14
|37,547,192.4
|中位數
|34,000,244
|38,292,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.23
|2.97
|2.49
|1.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|33,759,389
|28,959,304
|25,539,437
|20,815,369
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2449/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。